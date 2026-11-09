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Allemagne : l'excédent commercial recule en septembre
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:22

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L'Allemagne a enregistré un excédent commercial de 15,6 MdsEUR en septembre 2026, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis, après un surplus de 17,9 MdsEUR le mois précédent, alors que le consensus l'attendait à 19,2 MdsEUR.

Cette diminution s'explique par une augmentation de 4,2% des importations allemandes d'un mois sur l'autre, à 125,5 MdsEUR, tandis que les exportations n'ont progressé que de 2% sur la même période, à 141,1 MdsEUR.

Toujours par rapport à août, les exportations de l'Allemagne vers les autres pays membres de l'Union européenne ont progressé de 3,5% en septembre, tandis que celles vers les États-Unis ont reculé de 0,5% et que celles vers la Chine se sont contractées de 5,2%.

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