Allemagne : l'activité dans le secteur privé surprend positivement grâce au secteur manufacturier

(AOF) - L'activité dans le secteur privé a été plus solide que prévu en novembre, a annoncé le bureau d'études IHS Markit, en dépit des restrictions imposées du fait du Covid. Selon une première estimation, l'indice des directeurs d'achat (PMI) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52 contre un consensus Reuters de 50,1 et 55 en octobre. Il est au plus bas de 5 mois.

Le PMI pour les services est ressorti 46,2 en novembre contre un consensus de 46,3 et 49,5 en octobre. Le PMI pour le secteur manufacturier est ressorti 57,9 en novembre contre un consensus de 56,5 et 58,2 en octobre.