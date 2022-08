Allemagne : inflation IPCH de 8,8% en août

(AOF) - En Allemagne, l'inflation sur un mois en août est ressortie à 0,3% contre un consensus de 0,3% après 0,9% en juillet. Sur un an, elle s'établit à 7,9% contre un consensus de 7,8 % après 7,5% en juillet. En données harmonisées (IPCH), l'indice affiche un gain de 0,4% comme prévu après 0,8% en juillet. Sur un an, l'inflation IPCH s'est établie à 8,8% conformément aux attentes et après +8,5% en juillet.