Allemagne: inflation en baisse en mars

(AOF) - L'inflation allemande est ressortie à 1,4% sur un an au mois de mars, soit 0,3 point de moins que le mois précédent. Elle est en ligne avec le consensus. Sur un mois, elle est de 0,1%. Harmonisé, l'indice des prix à la consommation s'établit à 1,3% sur un an, là aussi en baisse par rapport à février et conforme au consensus.