Allemagne: inflation confirmée à +8,7% l'an en février

(CercleFinance.com) - La hausse de l'indice des prix à la consommation au mois de février a été confirmée à 8,7% en Allemagne en variation annuelle, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.



Ce sont encore les prix du gaz (+46,6% d'une année sur l'autre) qui tirent la statistique à la hausse, suivis de l'électricité (+23,1%) et désormais des prix de l'alimentation et des boissons (+20,7%).



D'un mois sur l'autre, l'inflation a également été confirmée, à +0,8%.



En données harmonisées aux normes européennes, la hausse des prix à la consommation ressort à 1% d'un mois sur l'autre et à 9,3% sur un an, des chiffres qui confirment là encore les données provisoires qui avaient été dévoilées le 1er mars.





