Allemagne: inflation confirmée à +4,9% en janvier

(CercleFinance.com) - Conformément à son estimation préliminaire de fin janvier, l'inflation annuelle de l'Allemagne s'est établie à +4,9% pour le mois de janvier 2021, selon l'office fédéral de la statistique, un taux annualisé en repli de 0,4 point par rapport à celui du mois précédent.



'Le taux d'inflation reste élevé malgré l'absence des effets de base causés en 2021 par la réduction temporaire des taux de taxe sur la valeur ajoutée et la forte baisse des prix des produits pétroliers minéraux en 2020', rappelle Destatis.



D'un mois sur l'autre, les prix à la consommation allemands ont augmenté de 0,4%. Sur une base harmonisée en fonction des normes européennes, les variations mensuelle et annuelle des prix ont aussi été confirmées à respectivement +0,9% et +5,1% en janvier.





