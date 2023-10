Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: inflation confirmée à 4,5% en septembre information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Après avoir légèrement dépassé les 6% en juillet et en août, le taux d'inflation annuel en Allemagne s'est établi à 4,5% en septembre, selon l'office fédéral de statistiques qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.



'Le taux d'inflation est tombé au plus bas niveau depuis le début de la guerre en Ukraine, mais reste toutefois élevé', commente sa présidente Ruth Brand. 'Les consommateurs ressentent encore clairement la hausse des prix des denrées alimentaires'.



Par rapport à août, les prix à la consommation allemands ont augmenté de 0,3% le mois dernier. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'inflation s'est établie à 4,3% en rythme annuel et à 0,2% en rythme séquentiel.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.