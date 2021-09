Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : inflation confirmée à +3,9% en août information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 10:22









(CercleFinance.com) - L'inflation en Allemagne a encore accéléré le mois dernier, atteignant son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans à +3,9% en rythme annuel, et à comparer à +3,8% en juillet, selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire de fin août. 'La réduction temporaire de TVA et la brusque chute des prix pétroliers en 2020 continueront à avoir un effet dopant sur le taux d'inflation annuel dans son ensemble jusqu'à la fin 2021', prévient l'office fédéral de statistiques. En rythme séquentiel, c'est-à-dire par rapport à juillet, les prix à la consommation allemands ont stagné en août. En données harmonisées pour comparaisons européennes, l'inflation s'est montée à +3,4% en rythme annuel et à +0,1% en rythme séquentiel.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.