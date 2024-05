Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: inflation confirmée à 2,2% en avril information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le taux d'inflation en Allemagne, mesurée par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, s'est établie à +2,2% en avril, selon Destatis qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.



Le taux d'inflation annuel est ainsi resté stable par rapport à celui de mars, et inférieur à la barre 3% depuis le début de l'année, les prix de l'énergie et des denrées alimentaires ayant notamment eu un effet modérateur.



'Cependant, l'inflation sous-jacente (c'est-à-dire hors alimentation et énergie) a été supérieure à l'inflation globale depuis le début de l'année', pointe Ruth Brand, la présidente de l'office fédéral de statistiques.





