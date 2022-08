Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Allemagne: inflation au plus haut de 70 ans (Commerzbank) information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 15:38

(CercleFinance.com) - Réagissant aux chiffres préliminaires de l'inflation dévoilés en Allemagne en début d'après-midi, Commerzbank y voit une nouvelle de nature à inciter la Banque Centrale Européenne (BCE) à augmenter plus rapidement ses taux d'intérêt.



Estimée à 7,9% en rythme annuel en août, contre 7,4% le mois précédent, l'inflation allemande a atteint 'son niveau le plus élevé depuis plus de 70 ans', tirée principalement par les prix de l'énergie (+35,6%) et des denrées alimentaires (+16,6%).



'Mais même en excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation a continué d'augmenter', souligne la banque allemande, qui a calculé que le taux d'inflation 'coeur' est probablement passé de 3,2 à 3,4% d'un mois sur l'autre.



Commerzbank s'attend à ce que l'inflation allemande dépasse les 10% fin 2022-début 2023. D'ici là, celle de la zone euro pour août devrait selon elle ressortir autour de 9%, de quoi 'augmenter la pression sur la BCE pour augmenter plus rapidement les taux d'intérêt'.