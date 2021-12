Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: inflation annuelle confirmée à 5,2% en novembre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - L'inflation annuelle de l'Allemagne a été confirmée à 5,2% au mois de novembre, selon des chiffres définitifs publiés ce vendredi par l'Office fédéral de la statistique.



Il s'agit de la plus forte progression du taux d'inflation enregistré dans le pays depuis presque 30 ans, plus précisément depuis le mois de juin 1992, précise Destatis.



Le repli de 0,2% des prix à la consommation d'un mois sur l'autre a lui aussi été confirmé.



Sur une base harmonisée en fonction des normes européennes, les variations mensuelle et annuelle des prix de détail ont également été confirmées, à respectivement +0,3% et +6%.



Sans surprise, c'est la flambée des prix de l'énergie (+22,1% d'une année sur l'autre) qui se trouve à l'origine de ces tensions inflationnistes, notamment par le biais d'un doublement des coûts du fuel domestique.





