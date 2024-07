Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: inflation annuelle confirmée à 2,2% en juin information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation sont ressortis en hausse de 2,2% sur un an en Allemagne, a indiqué jeudi Destatis, l'office fédéral de la statistique, confirmant ainsi les premières estimations qu'il avait fournies au tout début du mois.



En rythme mensuel, c'est-à-dire par rapport au mois de mai, l'indice CPI s'inscrit en petite hausse de 0,1% en fonction des normes nationales, comme en première lecture.



Calculé selon les normes européennes harmonisées, la hausse de 0,2% des prix sur un mois a également été confirmée pour le mois de juin, tout comme le taux d'inflation de 2,5% sur un an.



Ces chiffres confirment que l'inflation allemande tend à se rapprocher de l'objectif établi par la Banque centrale européenne (BCE), situé autour de 2% pour ce qui concerne l'ensemble de la zone euro.





