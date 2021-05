Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : indice ZEW au plus haut depuis février 2000 Cercle Finance • 11/05/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW du moral des investisseurs et analystes allemands -évaluant les perspectives économiques- remonte de 13,7 points ce mois-ci pour s'établir à +84,4 points en mai, soit son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie et même depuis février 2000. 'Le ralentissement de la troisième vague de Covid-19 a rendu les experts financiers encore plus optimistes', réagit Achim Wambach, le président de l'institut, qui pointe aussi l'amélioration de l'indice évaluant la situation actuelle, de 8,7 points pour atteindre -40,1.

