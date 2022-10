Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: indice Ifo toujours bas en octobre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le sentiment dans l'économie allemande reste sombre en octobre, au vu de l'indice Ifo du climat des affaires qui s'est tassé très légèrement à 84,3 points ce mois-ci, après 84,4 points en septembre et 88,6 en août.



'Les entreprises étaient moins satisfaites de leurs activités actuelles. Leurs attentes se sont améliorées, mais ils sont toujours inquiets pour les mois à venir. L'économie allemande fait face à un hiver difficile', explique l'institut de recherche.



'Malgré le risque évident de récession, il est peu probable que la BCE s'abstienne de hausses importantes des taux d'intérêt de 75 points de base en raison d'une inflation élevée', réagit-on en outre chez Commerzbank.





