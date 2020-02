Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne/Indicateurs-Baisse de 2,1% des commandes à l'industrie en décembre Reuters • 06/02/2020 à 08:22









BERLIN/FRANCFORT, 6 février (Reuters) - Principaux indicateurs économiques allemands publiés depuis le début du mois: * RECUL SURPRISE DES COMMANDES À L'INDUSTRIE EN DÉCEMBRE 6 février - Les commandes à l'industrie en Allemagne ont subi en décembre une baisse inattendue en raison de la dégradation de la demande en provenance des autres pays de la zone euro, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. Elles montrent un recul de 2,1% par rapport à novembre, le plus marqué depuis février, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,6%. Les chiffres révisés de novembre montrent une baisse de 0,8% contre -1,3% annoncé initialement. Les indicateurs publiés en janvier

