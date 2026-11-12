Allemagne: IG Metall appelle à la grève dans l'automobile et la sidérurgie

Grève d'avertissement du syndicat IG Metall à l'usine Mercedes-Benz de Marienfelde, à Berlin

FRANCFORT, 12 novembre (Reuters) - Le syndicat industriel ‌allemand IG Metall a annoncé jeudi une grève de 24 heures, ​intensifiant ainsi la pression dans le cadre d'un conflit salarial touchant 3,7 millions de salariés dans des entreprises telles qu'Audi, Mercedes-Benz et ​Tata Steel.

Cette mobilisation, dont IG Metall n'a pas immédiatement précisé la date, est ​une réponse à ce que le ⁠syndicat qualifie d'attitude obstructionniste de la part des employeurs, après ‌trois cycles de négociations qui n'ont abouti à aucun accord durable.

Le plus grand syndicat allemand réclame une augmentation ​salariale de 5%, ‌des mesures visant à préserver les emplois et ⁠les sites de production, ainsi que des mécanismes de participation aux bénéfices dans les secteurs les plus performants.

Les employeurs ont proposé une ⁠prime exceptionnelle de ‌1% en juillet 2027 et une augmentation salariale de ⁠1,3% à partir de juillet 2028. Cette proposition permettrait ‌également aux entreprises en difficulté financière de ne pas ⁠la verser.

Le syndicat a rejeté l’offre des employeurs, la ⁠qualifiant de baisse ‌de salaire en termes réels.

Mercredi, les associations régionales d’employeurs ont condamné ​l’appel lancé par les sections ‌régionales d’IG Metall en faveur d’un arrêt de travail de 24 heures, affirmant que ​des grèves plus longues ne feraient qu’aggraver la situation d’un secteur déjà en crise.

La semaine dernière, le syndicat a ⁠proposé un accord temporaire qui permettrait aux salariés des entreprises soumises à des pressions économiques de faire des concessions, à condition que ces dernières prennent des engagements contraignants en matière d’investissement et d’emploi.

(Reportage Ilona Wissenbach; Rédigé par Linda Pasquini; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)