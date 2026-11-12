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Allemagne-IG Metall appelle à la grève dans l'automobile et la sidérurgie
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 11:30

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Le syndicat industriel allemand IG Metall a annoncé jeudi une grève de 24 heures, intensifiant ainsi la pression dans le cadre d'un conflit salarial touchant 3,7 millions de salariés dans des entreprises telles qu'Audi, Mercedes-Benz et Tata Steel.

Cette mobilisation, dont IG Metall n'a pas immédiatement précisé la date, est une réponse à ce que le syndicat qualifie d'attitude obstructionniste de la part des employeurs, après trois cycles de négociations qui n'ont abouti à aucun accord durable.

Le plus grand syndicat allemand réclame une augmentation salariale de 5%, des mesures visant à préserver les emplois et les sites de production, ainsi que des mécanismes de participation aux bénéfices dans les secteurs les plus performants.

Les employeurs ont proposé une prime exceptionnelle de 1% en juillet 2027 et une augmentation salariale de 1,3% à partir de juillet 2028. Cette proposition permettrait également aux entreprises en difficulté financière de ne pas la verser.

Le syndicat a rejeté l’offre des employeurs, la qualifiant de baisse de salaire en termes réels.

Mercredi, les associations régionales d’employeurs ont condamné l’appel lancé par les sections régionales d’IG Metall en faveur d’un arrêt de travail de 24 heures, affirmant que des grèves plus longues ne feraient qu’aggraver la situation d’un secteur déjà en crise.

La semaine dernière, le syndicat a proposé un accord temporaire qui permettrait aux salariés des entreprises soumises à des pressions économiques de faire des concessions, à condition que ces dernières prennent des engagements contraignants en matière d’investissement et d’emploi.

(Reportage Ilona Wissenbach; Rédigé par Linda Pasquini; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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