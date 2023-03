Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: hausse surprise des commandes à l'industrie information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 09:31









(CercleFinance.com) - Contre toute attente, les commandes à l'industrie allemande ont augmenté en janvier, selon des statistiques publiées mardi, ce qui confirme la bonne résistance de la première économie européenne au ralentissement actuel de l'activité.



Après avoir signé une progression de 3,4% au mois de décembre (révisée contre +3,2% précédemment), les commandes industrielles ont progressé de 1% en données ajustées des variations saisonnières, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Le consensus prévoyait au contraire une baisse de l'ordre de 0,9%.



La statistique montre que les commandes domestiques ont chuté de 5,3% pendant le mois alors que celles provenant de l'étranger ont grimpé dé 5,5%, essentiellement grâce à des grosses commandes aéronautiques émanant de l'extérieur de la zone euro.



Dans une note de réaction, les économistes de Commerzbank estiment toutefois que ces chiffres meilleurs que prévu sont en trompe l'oeil et qu'il ne faut pas s'attendre à un véritable redressement du secteur.



'Il n'y a aucune reprise de l'activité en vue, ce qui signifie que la production industrielle va vraisemblablement s'affaiblir au cours des mois qui viennent', prévient la banque germanique.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.