Allemagne-Hausse surprise de la production industrielle en novembre

La production industrielle allemande a enregistré une hausse surprise de 0,8% en novembre par rapport au mois précédent, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,4% de la production industrielle allemande, après 2% (révisé de +1,8%) en octobre.

(Rédigé par Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)