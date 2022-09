Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Allemagne: hausse record des prix producteurs en août information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 10:42

(CercleFinance.com) - Les prix à la production en Allemagne ont grimpé de 7,9% en août pour afficher un bond de 45,8% sur les 12 mois écoulés, a annoncé mardi Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Il s'agit, dans les deux cas, de plus hauts historiques depuis la création de la statistique.



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient une progression de simplement 1,3% d'un mois sur l'autre, sachant que les prix producteurs avaient augmenté de 5,3% sur un mois en juillet et de 37,2% sur un an.



L'envolée de ces prix est principalement le fait de la flambée des coûts de l'énergie, et surtout de l'électricité, qui ont plus que doublé d'une année sur l'autre



Hors énergie, la hausse atteint 0,4% mensuellement et 14% annuellement.