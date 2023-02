Allemagne: hausse plus forte que prévu de l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 11:22

(CercleFinance.com) - Le sentiment des investisseurs s'est amélioré plus que prévu en Allemagne au mois de février, poursuivant ainsi sa remontée entamée à l'automne, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle du ZEW.



L'indice établi par l'institut basé à à Mannheim s'est établi à 28,1 ce mois-ci, contre 16,9 en janvier et -23,3 en décembre, là où les économistes prévoyaient un rebond plus limité, autour de 23.



Le sous-indice mesurant les conditions actuelles s'est lui aussi amélioré, affichant une progression de 13,5 à -45,1 points, alors que le consensus l'attendait à -50.



Selon le ZEW, les investisseurs se montrent de plus en plus confiants auant aux perspectives économiques à un horizon de six mois, à la faveur de la bonne tenue des bénéfices dans secteur de l'énergie et de la résistance de la consommation.



Dans le secteur financier, les anticipations de remontée des taux d'intérêt s'inscrivent, elles, à un plus haut depuis 2004, fait remarquer le président de l'institut Achim Wambach.