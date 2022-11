Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: hausse plus forte que prévu de l'indice Ifo information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est amélioré davantage que prévu au mois de novembre en Allemagne, les entreprises se montrant moins pessimistes sur leurs perspectives, montre l'enquête mensuelle publiée jeudi par l'institut Ifo.



Son indice - qui mesure le climat des affaires à partir des réponses d'une étude conduite auprès de quelque 9000 entreprises - s'est établi à 86,3 pour le mois en cours, contre 84,5 en octobre.



Les économistes anticipaient en moyenne un indice à 85.



Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leur situation actuelle s'est encore tassé, à 93,1 contre 94,2 le mois précédent.



Mais la composante ayant trait à leurs perspectives s'est nettement redressée, passant de 75,9 à 80 d'un mois sur l'autre.



Une amélioration qui fait dire à Clemens Fuest, le président de l'institut munichois, que 'la récession pourrait se révéler être moins sévère que prévu'.





