Allemagne: hausse plus forte que prévu de l'indice ifo

(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est amélioré davantage que prévu au mois de décembre en Allemagne, selon l'enquête mensuelle publiée ce lundi par l'institut ifo.



Son indice du climat des affaires, calculé à partir d'un échantillon de 9.000 entreprises, s'est établi à 88,6 pour le mois en cours, contre 86,4 en novembre, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 87,4.



Il s'agit de son troisième mois consécutif de progression.



'L'économie allemande entre dans la période des fêtes de fin d'année avec un sentiment d'espoir', a fait valoir Clemens Fuest, le président de l'institut ifo, dans le communiqué accompagnant la parution de l'indice.



Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leur situation actuelle a légèrement progressé, de 93,2 à 94,4 d'un mois sur l'autre, tandis que le sous-indice des anticipations s'est accru de 80,2 à 83,2.



Si l'activité a surtout bénéficié du récent reflux des prix de l'énergie, l'indice se situe toujours dans une zone annonciatrice d'une prochaine récession, font valoir les économistes, quoique moins prononcée qu'initialement redoutée.





