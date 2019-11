Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : hausse limitée de l'indice Ifo en novembre Cercle Finance • 25/11/2019 à 10:39









(CercleFinance.com) - L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est accru de 94,7 en octobre à 95 en novembre, niveau un peu supérieur au consensus des économistes qui était de 94,8. 'Mais l'indice demeure bien en dessous de sa moyenne de long terme de 97,6 et même de son niveau moyen de cette année, de 97,1', souligne toutefois Capital Economics, qui n'y voit donc pas le début d'une reprise pour l'économie allemande.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.