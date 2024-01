Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: hausse en trompe-l'oeil des commandes information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie ont augmenté en Allemagne au mois de novembre, mais la composante moins volatile de la statistique s'inscrit en baisse, confirmant que le pays a fini l'année 2023 en berne.



Après une chute de 3,8% en octobre, les commandes industrielles ont rebondi de 0,3% par rapport au mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et calendaires publiées ce lundi par Destatis.



Mais en excluant les plus gros contrats, un poste considéré comme particulièrement volatile, celles-ci se sont repliées de 0,6% d'un mois sur l'autre en novembre, alignant un troisième mois consécutif de baisse.



'Pendant très longtemps, la chute des commandes enregistrées en 2022 et au printemps 2023 n'a pas eu beaucoup d'impact sur la production industrielle, puisque les entreprises bénéficiaient encore des commandes accumulées pendant la période du Covid', rappellent les économistes de Commerzbank.



Pour l'établissement germanique, la baisse de la production industrielle est donc appelée à se prolonger durant les mois à venir, ce qui le conduit à anticiper une contraction de 0,3% de l'économie allemande en 2024.



Ces chiffres font suite à la publication, le mois dernier, d'un indice Ifo déjà ressorti en territoire récessionniste.





