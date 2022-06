Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: hausse de l'indice ZEW en juin information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Dans l'enquête pour le mois de juin 2022, l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne augmente de 6,3 points pour atteindre une valeur de -28 points, niveau indiquant des perspectives qui demeurent toutefois clairement négatives.



Par ailleurs, la valeur de l'indicateur évaluant la situation actuelle remonte de 8,9 points et s'établit donc à -27,6 points, après avoir aligné trois baisses consécutives depuis le début de la guerre en Ukraine.



'L'économie demeure exposée à de nombreux risques, comme les effets des sanctions contre la Russie, la situation pandémique confuse en Chine et le changement progressif du cours de la politique monétaire', prévient le ZEW.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.