Allemagne: hausse de l'indice ZEW en février information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 11:18

(CercleFinance.com) - Dans l'enquête actuelle de février 2022, l'indice ZEW des perspectives des analystes financiers allemands remonte de 2,6 points à +54,3 points, contre 51,7 le mois précédent.



' Les perspectives économiques de l'Allemagne continuent de s'améliorer en février malgré les incertitudes économiques et politiques croissantes' commente le professeur Achim Wambach, président du ZEW.



Selon lui, les experts des marchés financiers s'attendent à un assouplissement des restrictions liées à la pandémie et à une reprise économique au premier semestre 2022.



'Ils s'attendent toujours à une baisse de l'inflation, bien qu'à un rythme plus lent et à partir d'un niveau plus élevé que les mois précédents. Par conséquent, plus de 50% des experts prévoient désormais que les taux d'intérêt à court terme dans la zone euro augmenteront au cours des six prochains mois ', ajoute-t-il.