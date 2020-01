Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : hausse de 0,9% de l'emploi en 2019 Cercle Finance • 02/01/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - La population en emploi en Allemagne a atteint environ 45,3 millions de personnes en moyenne sur l'année écoulée, un nombre en augmentation de 402.000 (+0,9%) par rapport à 2018, selon des données de l'office fédéral de statistiques (Destatis). Ce dernier souligne que l'emploi allemand a augmenté ainsi en 2019 pour la quatorzième année consécutive, quoiqu'à un rythme ralenti puisqu'il avait progressé de 1,4% en 2018 par rapport à l'année précédente. 'Une participation plus élevée de la population intérieure à la force de travail et l'immigration de travailleurs étrangers ont plus que compensé les effets du changement démographique', explique Destatis dans son communiqué.

