Allemagne/Fusillade-Le parquet soupçonne un mobile lié à l'extrême droite

KARLSRUHE, Allemagne, 20 février (Reuters) - L'auteur de la double fusillade qui a fait neuf morts la nuit dernière à Hanau est soupçonné d'avoir été guidé par une idéologie d'extrême droite, a déclaré jeudi le parquet fédéral allemand. "Les procureurs fédéraux se sont saisis de l'enquête et il existe des indices d'un arrière-plan extrémiste de droite", a indiqué un porte-parole. Neuf personnes ont été tuées dans la double fusillade qui a visé des bars à chicha à Hanau, près de Francfort. L'auteur présumé des tirs a été ensuite retrouvé mort à son domicile, a annoncé jeudi la police allemande. (Ursula Knapp, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

