Allemagne : forte hausse du climat des affaires (Ifo)

(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est fortement amélioré en Allemagne au mois de mai et n'a jamais été aussi élevé en deux ans, montre l'enquête mensuelle de l'institut Ifo publiée mardi. L'indice Ifo - calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès d'environ 9000 entreprises dans le secteur manufacturier - a atteint 99,2 ce mois-ci contre 96,6 en avril. Ce chiffre, au plus haut depuis mai 2019, est nettement supérieur au consensus qui l'attendait autour de 98,1. Cet indicateur témoigne de la vigueur printanière de la première économie de la zone euro après un début d'année difficile, les industriels allemands éprouvant même des difficultés à répondre à la forte demande.

