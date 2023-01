Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: fort redressement de l'indice ZEW en janvier information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - Le sentiment économique se redresse fortement en Allemagne, au vu de l'indice de l'institut de perspectives ZEW qui repasse en terrain positif -pour la première fois depuis février 2022- pour s'établir à +16,9 en janvier.



Cet indicateur de la confiance des experts des marchés financiers s'inscrit en effet en progression de 40,2 points par rapport à son niveau de décembre 2022, alignant ainsi un quatrième mois de hausse consécutif depuis un point bas à -61,9 en septembre.



L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'améliore elle aussi, mais bien plus légèrement, puisque son indicateur correspondant se situe actuellement à -58,6, soit 2,8 points de plus que le mois précédent.





