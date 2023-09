Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: 'faible' recul du taux de chômage en septembre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le nombre de personnes sans emploi a baissé en Allemagne au mois de septembre, tout comme le taux de chômage, mais leur repli n'a pas été aussi prononcé qu'il ne l'est habituellement à cette période de l'année, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.



Le nombre de personnes sans emploi s'est contracté de 69.000 à 2,627 millions ce mois-ci en données corrigées des variations saisonnières, un recul 'faible' que l'agence attribue à la fragilité de la reprise automnale.



Le taux de chômage a quant à lui diminué de 0,1 point de pourcentage à 5,7% sur le mois qui s'achève, tout en s'inscrivant en hausse de 0,3 point par rapport à septembre 2022.



Depuis le printemps 2022, l'économie allemande a davantage faibli que celle de ses voisins européens, avec un PIB réel qui s'est contracté de 0,1% entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, à comparer avec une croissance de 0,7% dans le reste de la zone euro.



D'après les économistes, le pays est affecté à la fois par le renchérissement des prix de l'énergie - qui a rendu non-compétitives certaines lignes de production industrielle - et par la remontée des taux d'intérêt, qui a provoqué l'assèchement du crédit bancaire, notamment pour le financement de la construction.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.