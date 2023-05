Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: entrée en récession au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,3% au premier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022, selon les nouvelles données en volume et CVS-CJO de Destatis, alors qu'une stabilité avait été annoncée initialement.



'L'économie allemande a maintenant enregistré deux trimestres négatifs consécutifs', souligne Ruth Brand, la présidente de l'office fédéral de statistiques, étant rappelé que le PIB s'était déjà contracté de 0,5% au quatrième trimestre de l'année dernière.



'C'est maintenant officiel, l'Allemagne est en récession', constate donc un économiste de Commerzbank, qui incrimine la hausse massive des prix de l'énergie qui a selon lui 'fait des ravages au semestre d'hiver'.



'Malheureusement, une amélioration fondamentale n'est pas en vue, car après la baisse du climat des affaires (Ifo) hier, tous les indicateurs avancés importants du secteur manufacturier sont désormais en baisse', s'alarme-t-il.





