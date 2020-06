Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Discussions de crise à venir sur l'aide à Lufthansa-sce Reuters • 21/06/2020 à 13:59









FRANCFORT, 21 juin (Reuters) - Le milliardaire Heinz Hermann Thiele, le premier actionnaire de Lufthansa, va rencontrer lundi le ministre allemand de l'Economie au sujet d'un plan de soutien de 9 milliards d'euros pour la compagnie allemande, a dit à Reuters une source proche du dossier. Heinz Hermann Thiele, qui détient 15,5% de Lufthansa, conteste le plan de sauvetage qui accorderait à Berlin une participation directe de 20% au capital de la compagnie aérienne, ainsi que deux sièges au conseil de surveillance. Heinz Hermann Thiele a proposé comme alternative une participation indirecte via la banque publique allemande KfW. Lufthansa et le ministère des Finances ont refusé de commenter. Heinz Hermann Thiele n'a quant à lui pas pu être joint pour un commentaire. Lufthansa a averti mercredi que son plan de sauvetage soutenu par l'État pourrait échouer faute de soutien suffisant lors de l'assemblée générale prévue le 25 juin prochain, alors que le ministre allemand des Finances s'est dit "très satisfait" de l'accord et a appelé les actionnaires à l'approuver. (Holger Hansen et Rene Wagner, version française Matthieu Protard)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +1.59%