Allemagne: Deutsche Bank réduit ses prévisions de PIB

(CercleFinance.com) - Réagissant aux chiffres du PIB allemand dévoilés la semaine dernière, qui ont manifesté une entrée de la première économie de la zone euro en récession, Deutsche Bank a indiqué prévoir désormais une contraction du PIB annuel de l'Allemagne de 0,3% en 2023.



Pour rappel, Destatis a fait part jeudi d'une baisse de 0,3% du PIB au premier trimestre 2023 en rythme séquentiel, soit une deuxième variation négative de suite après celle de 0,5% du quatrième trimestre 2022, ce qui correspondait à la définition technique de la récession.



Anticipant aussi une récession aux Etats-Unis qui devrait peser sur la dynamique économique allemande vers la fin de l'année, Deutsche Bank a aussi abaissé sa prévision annuelle de croissance du PIB en 2024 à 0,5%, contre 1% précédemment.



'Pendant ce temps, la politique de transition énergétique met à rude épreuve la cohésion gouvernementale, comme en témoigne l'absence d'accord sur une législation climatique cette semaine', ajoutait la banque allemande.



'Les pressions sur les dépenses et les limites de frein à l'endettement ajoutent aux tensions. Pourtant, aucun des trois partis au pouvoir n'a intérêt à déclencher des élections anticipées', poursuivait l'établissement financier.





