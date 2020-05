Allemagne: dégradation de la balance commerciale en mars

(AOF) - La balance commerciale allemande a affiché un excédent de 12,8 milliards d'euros en mars, en recul après les 21,4 milliards (chiffre révisé) du mois de février. Le consensus attendait 18,9 milliards d'euros. Les exportations et les importations ont chuté plus fortement que prévu, respectivement de 11,8% et de 5,1%. La balance des comptes courants, elle, s'améliore, passant de 23,7 milliards d'euros à 24,4 milliards.