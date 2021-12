Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : dégradation de l'indice ZEW en décembre information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Le moral des investisseurs allemands s'est assombri en décembre, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut ZEW, qui explique ce phénomène par la récente résurgence de l'épidémie de Covid Outre-Rhin. L'indice ZEW mesurant les perspectives a diminué de 1,8 points ce mois-ci pour s'établir à 29,9. Les économistes anticipaient toutefois un repli plus marqué, puisque le consensus de marché ressortait autour de 25. L'indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle de l'économie a de son côté plongé de 19,9 points pour s'établir en territoire négatif, à -7,4. 'La persistance des goulots d'étranglement pèse sur la production et le commerce de détail', explique Achim Wambach, président de l'institut ZEW d'études de Mannheim. 'Le recul des perspectives économiques montre que les espoirs d'un raffermissement de la croissance au cours des six prochains mois sont en train de se dissiper', ajoute-t-il.

