Allemagne: décrue de l'inflation en novembre

(CercleFinance.com) - Le taux d'inflation en Allemagne, exprimé en variation de l'indice des prix à la consommation sur un an, devrait s'établir en baisse de 0,6 point à +3,2% en novembre 2023, son niveau le plus bas depuis juin 2021 (+2,4%), selon l'estimation préliminaire de Destatis.



La baisse de 4,5% des prix de l'énergie en glissement annuel aurait eu un effet particulièrement modérateur. Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente devrait s'établir à +3,8% pour le mois qui s'achève, à comparer à +4,3% en octobre.



En données harmonisées pour les comparaisons européennes, les prix à la consommation en Allemagne auraient augmenté de 2,3% par rapport à novembre 2022 et diminué de 0,7% en comparaison avec octobre 2023.





