Allemagne: décrue confirmée de l'inflation en novembre

(CercleFinance.com) - L'inflation allemande a ralenti pour le cinquième mois consécutif en novembre, montrent des données officielles publiées ce vendredi.



L'évolution des prix calculée selon les normes nationales allemandes donne un repli de 0,4% par rapport à octobre et une progression de 3,2% en rythme annuel, selon Destatis, l'institut fédéral de la statistique, qui confirme ainsi ses premières estimations.



A titre de comparaison, l'inflation annuelle s'était établie à 3,8% en octobre.



Le chiffre du mois de novembre correspond donc à un plus bas juin 2021, lorsque l'inflation avait été mesurée à 2,4% d'une année sur l'autre.



L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) ressort lui en baisse de 0,7% le mois dernier, soit une hausse annuelle de 2,3%, conformément là encore aux chiffres précédemment communiqués.



Destatis attribue cette décélération au repli des prix de l'énergie, un poste où les tensions inflationnistes 'se sont clairement apaisées' d'après l'institut de la statistique.





