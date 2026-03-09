Allemagne-Début d'année 2026 étonnamment faible pour l'industrie

(Actualisé avec commentaires d'analystes, détails et précisions)

L'industrie allemande a connu un début d'année étonnamment faible en janvier, la première économie d'Europe affichant une baisse beaucoup plus marquée que prévu pour les commandes et un recul intattendu de la production, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

Les commandes à l'industrie ont chuté de 11,1% en janvier par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 4,5%, après +6,4% (révisé de +7,8%) en décembre.

Toutefois, en excluant les commandes à grande échelle, la baisse n'a été que de 0,4% en janvier, a précisé l'office, les commandes industrielles allemandes ayant enregistré en décembre leur plus forte hausse en deux ans.

Malgré la volatilité, les analystes ont maintenu leurs prévisions positives pour l'année, sous réserve d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient et d'une hausse consécutive des prix du pétrole.

"Dans l'ensemble, cependant, nous continuons à penser que les chiffres économiques de l'année en cours seront meilleurs que ceux de l'année dernière", a déclaré Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

Michael Herzum, d'Union Investment, a attribué la bonne santé des commandes aux investissements du gouvernement allemand dans la défense et les infrastructures.

"L'industrie devrait passer d'un frein à la croissance à un moteur de croissance d'ici 2026, à condition que la guerre avec l'Iran ne s'intensifie pas de manière permanente", a-t-il déclaré.

Lundi, le ministère allemand de l'Économie a averti que le risque de ralentissement de l'industrie avait considérablement augmenté avec la guerre, ce qui ne se reflétait pas encore dans les indicateurs.

La production industrielle allemande a par ailleurs affiché une baisse surprise de 0,5% en janvier par rapport au mois précédent, les analystes interrogés par Reuters ayant tablé sur +1,0%.

"L'étincelle provenant de carnets de commandes plus remplis n'a pas encore déclenché la production", a déclaré Alexander Krueger, économiste en chef chez Hauck Aufhaeuser Lampe.

