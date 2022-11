Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Allemagne: croissance revue en légère hausse au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 10:15

(CercleFinance.com) - L'économie allemande a enregistré une croissance de 0,4% au troisième trimestre, annonce vendredi l'office fédéral de la statistique, qui revoit ainsi en légère hausse son estimation fournie il y a un mois.



Le 28 octobre, Destatis avait en effet indiqué que le pays avait enregistré une croissance de 0,3% d'un trimestre à l'autre, selon des données corrigées des variations de prix et calendaires.



Les économistes anticipaient une confirmation de ce chiffre.



Dans sa note d'information, Destatis juge que la première économie européenne demeure 'robuste' au vu du contexte général difficile du moment, qui va de la persistance de l'inflation à la guerre en Ukraine en passant par la poursuite de la pandémie et les goulots d'étranglement.



La croissance a été tirée vers le haut par la bonne tenue de la consommation des ménages et par la vigueur des investissements des entreprises, particulièrement en ce qui concerne les machines-outils et les biens d'équipements, explique l'institut.



Point symbolique, le PIB allemand est revenu au cours du trimestre au-dessus de son niveau du troisième trimestre 2019, c'est-à-dire avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19.



Sur un an, la hausse du PIB atteint 1,3% selon les données corrigées des variations de prix et calendaires.