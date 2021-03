Allemagne : croissance plus soutenue que prévu de l'activité dans le secteur privé en mars

(AOF) - La croissance de l'activité dans le secteur privé a été plus dynamique que prévu en mars en Allemagne, selon une estimation « flash »d'IHS Markit. L'indice des directeurs d'achat composite est ressorti en mars à 56,8, au plus haut depuis 37 mois. Les économistes tablaient sur 51,6 après 51,1 en février. L'indice des services s'est établi à 50,8 contre un consensus de 46,8 et après 45,7 en février. L'indice manufacturier, lui, a atteint 66,6. Le marché visait 60,8 après 60,7 en février. Il s'agit d'un niveau record depuis la création de cette statistique en avril 96.