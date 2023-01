Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: croissance du PIB estimée à 1,9% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - Selon les premiers calculs de Destatis, le PIB allemand corrigé des prix pour l'année 2022 s'est montré supérieur de 1,9% à celui de l'année précédente. Après ajustement pour tenir compte des effets calendaires, la croissance économique s'est élevée à 2%.



'En 2022, la situation économique générale de l'Allemagne a été affectée par les conséquences de la guerre en Ukraine et les hausses extrêmement élevées des prix de l'énergie', explique Ruth Brand, présidente de l'office fédéral de la statistique.



'Il y a également eu de graves pénuries de matériaux et des goulots d'étranglement dans les livraisons, une hausse massive des prix, par exemple de la nourriture, des pénuries de main-d'oeuvre qualifiée et la poursuite mais en déclin de la pandémie de Covid-19', poursuit-elle.



'La stagnation du PIB allemand au quatrième trimestre montre que la forte inflation n'a pas épargné l'économie allemande', réagit Commerzbank, pour qui 'une légère récession avec une baisse de 0,5% du PIB réel reste probable' en 2023.





