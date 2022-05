Allemagne: croissance confirmée à +0,2% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 10:20

(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,2% au premier trimestre 2022, en rythme séquentiel et en données ajustées de variations de prix, saisonnières et calendaires, selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire de fin avril.



'La guerre en Ukraine et la pandémie persistante de Covid-19 ont intensifié les distorsions existantes, notamment les interruptions des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix', explique Georg Thiel, président de l'office fédéral de la statistique.



Dans la demande intérieure, les dépenses de consommation finale des ménages (-0,1%) et des administrations publiques (+0,1%) n'ont guère varié, mais la FBCF de la construction (+4,6%) et des machines et matériel (+2,5%) ont soutenu la croissance.



Le commerce extérieur a par contre contribué négativement au PIB allemand, puisque les exportations au premier trimestre 2022 ont diminué de 2,1% par rapport au trimestre précédent alors même que les importations ont augmenté de 0,9%.