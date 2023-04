Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: coup de frein sur le prix producteurs en mars information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 2,6% en mars par rapport à février, ce qui ramène leur hausse en rythme annuel à 7,5%, a annoncé jeudi Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Ce chiffre marque un net ralentissement par rapport au mois de février, qui avait vu les prix producteurs grimper de 15,8% Outre-Rhin.



Destatis explique cette décélération par le retournement des prix de l'électricité et du gaz naturel, qui a débuté début 2023 mais qui ne s'est véritablement matérialisé qu'au mois de mars en raison d'un effet de base favorable.



Les économistes prévoyaient un ralentissement bien moins prononcé des prix producteurs en mars, avec un consensus qui s'établissait à 9,8% sur une base annuelle.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.