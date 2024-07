Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: contraction surprise du PIB au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut allemand a enregistré une contraction inattendue au deuxième trimestre, démentant les espoirs d'une reprise rapide de la première économie d'Europe.



L'Office fédéral de la statistique a annoncé ce matin que l'économie s'était contractée de 0,1% sur la période allant d'avril à juin, alors que les économistes espéraient une hausse de 0,1%.



Sur le premier trimestre, le PIB allemand avait légèrement augmenté, signant une croissance de 0,2% par rapport au quatrième trimestre 2023.



Cette statistique, publiée après l'annonce la semaine dernière d'un indice PMI préoccupant, soulève de nouvelles questions quant à un éventuel redressement de l'économie.



'L'allègement des fardeaux liés aux taux d'intérêt élevés et à la cherté des prix de l'énergie ne s'est pas encore traduit par une reprise économique', déplorent les analystes de Commerzbank dans une note de réaction.



'Après tout, les entreprises pâtissent d'une érosion de longue date de la compétitivité allemande, et les consommateurs restent pénalisés par la récente baisse du pouvoir d'achat due aux tensions inflationnistes', explique l'établissement germanique.



Pour les équipes de Commerzbank, aucun signe d'éclaircie ne se profile pour le second semestre, ce qui les pousse à considérer que la prévision d'une croissance nulle en 2024 pourrait désormais être à risque.



Ces chiffres tranchent aussi par rapport à la croissance de 0,3% enregistrée par la France au deuxième trimestre, mais aussi vis-à-vis des bonnes performances de l'Italie (+0,2%) et l'Espagne (+0,8%).





