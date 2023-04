Allemagne : contraction moins forte qu'annoncé initialement du secteur manufacturier

(AOF) - L’indice des directeurs d’achat manufacturier (PMI) est passé de 46,3 à 44,7 entre février et mars en Allemagne. Il était attendu à 44,4, comme en première estimation. Il est au plus bas depuis mai 2020. La baisse est principalement due à la sous-composante des délais de livraison des fournisseurs, qui est inversée dans le calcul du PMI et a donc une influence négative à mesure qu'elle augmente.