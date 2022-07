Allemagne : contraction inattendue du secteur privé en juillet

(AOF) - Le secteur privé s’est contracté en Allemagne en juillet, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48 contre un consensus Reuters de 50,1 et 51,3 en juin. Il est au plus bas depuis 25 mois et en passant sous les 50, il signale une contraction du secteur privé. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 52 à 49,2 entre juin et juillet. Il était attendu à 50,6. Il passe sous 50 et signale donc une contraction du secteur.

Le PMI pour les services est passé de 52,4 à 49,2 entre juin et juillet. Il était attendu à 51,2. Ce secteur se contracte.