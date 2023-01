Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: contraction de 0,2% du PIB au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a diminué de 0,2% au quatrième trimestre de l'année 2022 par rapport au troisième, selon les données corrigées des variations de prix, saisonnières et calendaires de Destatis.



'En particulier, les dépenses de consommation privée, qui avaient soutenu l'économie allemande au cours des trois premiers trimestres, ont été inférieures à celles du trimestre précédent', précise ce dernier.



L'office fédéral des statistiques indique également que sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance économique a été de 1,9%, ce qui signifie une révision à la baisse de l'estimation initiale de 0,1 point de pourcentage.



'Pour l'avenir, nous pensons toujours que l'Allemagne évitera un ralentissement profond', tempère Capital Economics, pointant le soutien énergétique du gouvernement, la récente chute des prix de l'essence et les carnets de commandes de certains secteurs industriels.





