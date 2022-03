Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: chute vertigineuse de l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 11:18









(CercleFinance.com) - L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne connait de loin la plus forte chute depuis le début de l'enquête en décembre 1991, plongeant de 93,6 points pour s'établir à -39,3 points, indiquant ainsi des attentes des experts aussi faibles qu'à l'été 2019.



L'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne se détériore également : l'indicateur diminue de 13,3 points pour ressortir à -21,4. Les experts supposent qu'une détérioration du développement économique sera perceptible dès le mois de mars.



'Une récession devient de plus en plus probable. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie aggravent considérablement les perspectives économiques de l'Allemagne', explique le ZEW, qui pointe aussi des anticipations d'inflation 'extrêmement élevées'.





